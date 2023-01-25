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Новости 12:20

Отдохнувшего в ОАЭ вологодского депутата сняли с должности

фото ЗакС политика Отдохнувшего в ОАЭ вологодского депутата сняли с должности

Депутат Вологодского областного Законодательного собрания Денис Долженко лишился должности зампреда комитета по экономике и собственности, сообщает "Единая Россия", фракция которой инициировала принятие этого решения. Причиной тому послужил скандал, связанный с поездкой народного представителя на новогодние каникулы в Дубай. Фотографии с этого отдыха он сам ранее выложил в социальных сетях.

Ранее региональный политсовет партии также освободил Долженко от должности координатора федерального проекта "Зеленая экономика", депутат был исключен из партийной фракции и из числа партийных сторонников. Его поступок квалифицировали как "дискредитирующие партию действия".

Сам парламентарий, комментируя ситуацию, сказал, что "попался под горячую руку в череде событий", и признался, что получил много сообщений поддержки.

Мандат депутата Долженко, избранный в 2021 году в третий созыв подряд, за собой сохранил. Ранее губернатор региона Олег Кувшинников, комментируя скандал с областным законотворцем, призвал чиновников и депутатов перестать ездить за границу.

фото: vologdazso.ru


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