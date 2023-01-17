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Новости 17:57

Фракция ЕР а ЗакСе Вологодской области исключила из своего состава ездившего в Дубай депутата Долженко

фото ЗакС политика Фракция ЕР а ЗакСе Вологодской области исключила из своего состава ездившего в Дубай депутата Долженко

Депутаты фракции "Единой России" законодательного собрания Вологодской области проголосовали за исключение из своего состава партийца Дениса Долженко, информирует РИА Новости.

Поводом послужила публикация фотографии с пробежки в Дубае, которую парламентарий выложил в социальных сетях.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратился к представителям законодательной и исполнительной ветвей власти с просьбой перестать ездить за границу.

Ранее "Коммерсант" написал о введении региональных "установок", ограничивающих госслужащих в заграничных путешествиях. Официально запретить зарубежные поездки нельзя, в связи с чем сверху была "спущена" соответствующая рекомендация, пишет "Ъ".

Долженко привлёк внимание СМИ после публикации фотографии из ОАЭ.


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