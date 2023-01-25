Финский переработчик древесины UPM продал свои российские активы

Российский рынок покинула финская компания UPM, производящая фанеру, картон и иные продукты деревообработки, о чем сообщает "Новый проспект". Принадлежавшие компании ООО "ЮПМ Кюммене" и ООО "ЮПМ-Кюммене-Чудово" перешли в собственность АО "АСТРОНАУТ РУС ХОЛДИНГ ОЮ".

В число проданных активов вошел завод в Чудово, выпускающий фанеру. По итогам 2021 года его чистая прибыль составила 1 млрд рублей.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что рентабельность деревообрабатывающего бизнеса постепенно снижается, и не исключают, что вместе с политическими мотивами финны могли руководствоваться экономическими соображениями.

Деятельность UPM в России приостановилась еще прошлой весной, с началом военной спецоперации на Украине. Тогда же об уходе из России объявили такие финские компании и бренды, как Fazer, Valio, Hesburger, Paulig, Tikkurila и Prisma.