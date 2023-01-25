К "Приморской" вернулись ларьки: Бастрыкин вновь велел с ними разобраться

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал о том, что возле здания станции метро "Приморская" снова появились торговые павильоны, мешающие петербуржцам.

Как сообщает информационный центр СК, нелегальная торговля продуктами питания возле входа в подземку ведется как минимум с 23 января.

Теперь начальник ведомства ждет процессуальной проверки и доклада о проблеме от нового и.о. главы ГСУ СК по Петербургу Олега Бобкова, назначенного накануне.

Предыдущее вмешательство Бастрыкина в ситуацию с несанкционированной торговлей у метро "Приморская" произошло в ноябре. Ларьки после этого быстро убрали.