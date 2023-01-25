Депутат Зверев поменял флажок КПРФ на Z-символику

Отлученный от фракции КПРФ депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Зверев поставил рядом со своим местом в Большом зале Мариинского дворца флажок с Z-символикой, ставшей символом поддержки российской армии. Обустройством рабочего места парламентарий озаботился перед пленарным заседанием 25 января.

Ранее в разговоре с ЗАКС.Ру депутат объяснил, почему решил поставить такой флажок.

- Я имею право ставить. Он не противоречит ничему. Я не могу ставить партии, флаг России и так далее. Я объясняю. Буква какая? Z. Фамилия - Зверев. Девиз - своих не бросаем. Все. Я имею право поставить перед собой тот флажок, который отвечает моим убеждениям, - рассказал Зверев.

Напомним, в конце декабря петербургское отделение компартии решило прекратить сотрудничество со Зверевым за нарушения дисциплины внутри фракции. В частности, коммунистов не удовлетворило то, как голосовал Зверев по некоторым вопросам. Зверев рассказал ЗАКС.Ру, что при голосовании в первую очередь руководствуется собственными убеждениями, а не установками от руководства фракции. На первом заседании 2023 года депутата пересадили в противоположный конец зала.

Константин Леньков