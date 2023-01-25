Монеточка* отменила концерты в пяти российских городах

Певица Монеточка* объявила об изменении статуса нескольких ее концертов в России: теперь выступления не перенесены, а отменены. Имеются в виду запланированные концерты в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Уфе и Самаре.

"Я читала коменты о том, как долго вам приходится ждать деньги из-за этой формальности, и очень надеюсь, что теперь этот процесс будет для вас еще проще", - написала автор и исполнительница на своей странице в социальной сети.

По словам певицы, она до сих пор мечтает выйти на сцену в родной стране и особенно - в Екатеринбурге.

В среду утром в социальных медиа разошлись фотографии двери в московскую квартиру Монеточки*, на которой появились оскорбительные надписи и фотоколлажи. На прошлой неделе ее, критикующую военную спецоперацию с самого начала боевых действий, признали иноагентом. С весны она находится в Европе и дает благотворительные концерты.

*Минюст внес Монеточку (Елизавету Гырдымову) в единый реестр иноагентов

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)