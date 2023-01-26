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Патриарх Кирилл призвал не осуждать всех релокантов скопом

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл призвал не осуждать всех релокантов скопом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рекомендовал 26 января не осуждать всех до единого россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции. В то же время само решение ряда граждан об отъезде он связал с действием насаждаемых извне ложных ценностей.

"Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех", — приводит ТАСС слова предстоятеля РПЦ, произнесенные на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч.

В то же время отъезд части россиян не должен никого удивлять, продолжил выступление патриарх. По его мнению, среди молодежи на протяжении многих лет "насаждались и утверждались импортированные извне ложные ценности, воспринимаемые совершенно некритично", передает "Интерфакс".

Ранее стало известно о разработке РПЦ концепции поправок в законодательство на тему предоставления льгот военным священникам. До этого, на прошлой неделе, патриарх Кирилл призвал церковные приходы помогать материально участникам СВО.


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