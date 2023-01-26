Володин заявил о единстве думских фракций в вопросе защиты духовных ценностей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о единстве парламентских фракций в вопросе необходимости защиты духовных ценностей, передает пресс-служба нижней палаты. По его мнению, рассуждая о глобальных угрозах стране, нужно понимать, что первые удары для ее порабощения наносятся по институтам, и в том числе по институту президентства.

"В вопросах защиты духовных, моральных ценностей все политические фракции, несмотря на то что у каждой фракции свои программа и подходы к решению вопросов, — мы единогласны", — произнес Володин в своей речи на XXXI Международных Рождественских образовательных чтениях.

Володин заявил, что удары по институтам наносятся для того, "чтобы разрушить страну и поработить человека". В качестве таких институтов он упомянул президента, церковь и семью.

"Поэтому наша с вами задача — сделать все, чтобы защитить семью, свою веру. Защищая свой институт президентства, мы защищаем свою страну, свое право на выбор, как нам жить", — высказался спикер Госдумы.

Ранее Володин распорядился проработать вопрос введения уголовного наказания за дискредитацию участников СВО. Он же перед этим поручил парламентскому комитету по культуре проработать предложения о том, как поступать с уехавшими из России артистами.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина