Суд в Карелии на следующей неделе рассмотрит дело против "яблочницы" Слабуновой

В Карелии Петрозаводский городской суд повторно зарегистрировал административное дело в отношении депутата местного Заксобрания, бывшего лидера партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой, сообщило 26 января ТАСС. На парламентария был составлен протокол по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

"Дело [против Слабуновой] передано судье", — приводит информагентство слова своей собеседницы в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Рассмотрение дела назначено на 2 февраля, следует из данных на сайте суда.

Протокол на Слабунову был составлен в конце прошлого года. По словам политика, автором доноса стал местный единоросс, которому не понравилось ее выступление на совместном заседании двух комитетов карельского ЗакСа. При этом, как заявила "яблочница", в своей речи она вовсе не упоминала армию. Спустя несколько дней стало известно о том, что суд возвратил протокол в полицию, посчитав его некорректно составленнным.