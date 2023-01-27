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Новости 10:16

Журналистку Пономаренко снова отправили в СИЗО по делу о "фейках"

фото ЗакС политика Журналистку Пономаренко снова отправили в СИЗО по делу о "фейках"

Суд в Барнауле постановил вновь заключить под стражу журналистку Марию Пономаренко, преследуемую по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), о чем сообщает ее издание RusNews.

Отмечается, что она сама явилась в полицию, тем самым нарушив правила домашнего ареста. Причиной стала неблагоприятная домашняя обстановка. Защита журналистки намерена найти другую квартиру, где бы она могла отбывать предварительную меру.

Ранее суд отказывал ФСИН в возвращении Пономаренко в СИЗО.

Дело на фигурантку завели в апреле из-за поста в социальной сети. Первоначально ее задержали и арестовали в Петербурге.


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