Штаб по вопросам КРТ доехал до Колпино

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Очередная встреча Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) прошла в Колпино. Колпино — одно из мест, которое вспоминают во время разговора о возможном переселении в отдаленные районы города. На собрании выяснилось, что местные жители толком и не слышали о КРТ.

На встречу штаба по вопросам КРТ при Заксобрании в Колпинском районе, которая состоялась 26 января, пришли лишь два спикера. Обычно вести мероприятие от штаба приходят 2-3 депутата и несколько общественников. Собравшихся жителей выслушивали депутат ЗакСа Олег Милюта, который даже не входит в состав Общественного штаба, и Ольга Макеева, избранная в штаб от этого района. Она работает рентгенологом в местной поликлинике. Как рассказала сама Макеева, она живет в кирпичном доме, так что возможная реновация ее не коснется.

В отличии от предыдущих встреч, по которым "гастролировали" активные борцы с КРТ, в актовом зале колпинского дома молодежи собрались в основном пожилые жители района. Депутат ЗакСа Елена Киселева, коренная колпинка, которая начинала здесь свою политическую карьеру, на собрание не пришла.

Часть слушателей оказались на собрании случайно. Несколько пожилых женщин интересовались у других присутствующих, что такое КРТ. О реновации, против которой уже полгода выступают собственники квартир в "хрущевках", здесь и не слышали. О собрании они узнали из объявлений, расклеенных в округе.

Макеева начала встречу с монотонного рассказа о том, как работает штаб, как Заксобрание активно собирает мнение горожан, что действие некоторых положений закона приостановлено. Многие в зале не выдерживали и требовали нормально рассказать, по какому поводу их позвали.

Депутат Милюта заявил, что закон, за который он голосовал, оказался "неоднозначным". Попытки присутствующих узнать, о каком законе идет речь и почему он голосовал за него, по-прежнему оставались безуспешными.

— Могу вас смело заверить, что закон, конечно же, неоднозначный, но, тем не менее, я считаю, что Колпинского района он касается в меньшей степени, чем других районов: Кировский, Московский. Там действительно есть проблема. <…> Если большинство жителей Санкт-Петербурга выскажется о том, что закон нужно отменить, значит, Законодательное собрание его отменит, — пообещал Милюта.

Встреча проходила в традиционном формате сбора предложений от жителей. Некоторые в зале заметили, что дискутировать или предлагать что-либо сложно, потому что они не знают, о чем закон.

— Давайте в общих чертах ознакомим с законом, о чем идет речь, а то мы предложения озвучиваем, а сам закон большинство в зале никто не видел, — попросил один из жителей.

Макеева решила рассказать о законе "в двух словах" и "простым языком".

— Снос "хрущевок", застройка новым жильём. Чтобы встреча прошла продуктивно, мне кажется, каждый должен ответить, на каких основаниях он отдаст дом под снос, - доходчиво, по ее мнению, заявила рентгенолог.

Милюта подчеркнул, что нужно начать лучше информировать жителей о законе, чтобы подобные встречи проходили плодотворней. Отметим, это одно из последних районных собраний. КРТ еще не обсудили только в Курортном и Петродворцовом районах.

Парламентарий на вопросы участников встречи предлагал обращаться к нему во время депутатского приема. Некоторые спрашивали депутата и о других проблемах, не связанных с КРТ.

Несмотря на некоторую непросвещенность жителей в вопросах реновации, группа собравшихся все же требовала полной отмены закона. Таких людей оказалось не очень много. Кажется, впервые на встрече штаба с жителями Петербурга нашелся человек, который выступил за реновацию. Правда, женщина, поддержавшая снос "хрущевок", надеялась, что реновация пройдет по тем же принципам, как это было в Москве. Женщине сразу же пришла обратная связь от погруженных в вопрос, что сравнивать столичный опыт с региональным законом не стоит.

- Как в Москве у нас не будет, потому что у города нет денег. Город в этом всем участвовать не будет. Исключительно инвестор. Почему вы не можете озвучить основные положения закона, который прописан на четырех страничках? - задалась вопросом местная жительница.

Недоверчивые участники собрания назвали женщину "провокатором". В дальнейшем собравшиеся решили предаться фантазиям о лучшей жизни. Макеева, например, предложила прописать в законе, чтобы в новых домах обязательно были парковки — по два машиноместа на квартиру. Мужчина, представившийся доктором экономических наук, предложил расширить состав Общественного штаба и включить в него больше колпинцев. Еще одна женщина настаивала на том, чтобы новое жилье выдавали в радиусе 200 метров от старого.

Попытки интересующихся завязать диалог с Милютой до конца собрания заканчивались неудачей. Разъяснять конкретные пункты закона депутат не хотел.

- Вы знаете, как говорят про юристов? Сколько юристов — столько мнений. Вы так трактовали, я так протрактовал. Я не готов вступать сейчас в диспут, обсуждать нормы и положения закона. Если вы хотите со мной подискутировать — приходите ко мне на прием. <...> Мы с вами в КВН играем или что? Формат нашей встречи не ответ на вопросы, а запись ваших предложений, - парировал Милюта.

Всем желающим выступить в этот день не удалось. Как только время подошло к концу, жителей попросили покинуть актовый зал. На предыдущих собраниях депутаты все же выслушивали всех.

Константин Леньков