ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:59

Стычка между незрячей петербурженкой и прохожей обернулась уголовным делом о побоях

фото ЗакС политика Стычка между незрячей петербурженкой и прохожей обернулась уголовным делом о побоях

Петербургская полиция возбудила уголовное делопроизводство по статье "Побои" (ст. 116 УК) после нападения прохожей на незрячую горожанку, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

На данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия по установлению всех деталей инцидента.

Напомним, что женщина напала на инвалида по зрению на автобусной остановке у парка Сосновка. По её версии, незрячая якобы ударила своей тростью её дочь. Пострадавшая в свою очередь заявляет, что могла случайно задеть ребёнка. У последней диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама