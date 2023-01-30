Стычка между незрячей петербурженкой и прохожей обернулась уголовным делом о побоях

Петербургская полиция возбудила уголовное делопроизводство по статье "Побои" (ст. 116 УК) после нападения прохожей на незрячую горожанку, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

На данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия по установлению всех деталей инцидента.

Напомним, что женщина напала на инвалида по зрению на автобусной остановке у парка Сосновка. По её версии, незрячая якобы ударила своей тростью её дочь. Пострадавшая в свою очередь заявляет, что могла случайно задеть ребёнка. У последней диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.