Минюст выступил за принудительное лицензирование зарубежных фильмов для показа в онлайн-кинотеатрах

Министерство юстиции предложило разрешить прокат зарубежных фильмов без получения согласия правообладателей не только в обычных кинотеатрах, но также и в интернет-сервисах, сообщил 30 января "Коммерсантъ". Как уточнило издание, тем самым ведомство поставило себя в оппозицию другим министерствам, высказавшимся против принудительного лицензирования кинопродукции.

Свою позицию Минюст изложил в отзыве на проект постановления, подготовленного членом комитета по экономической политике Совфеда Эдуардом Исаковым, предложившим в качестве меры поддержки отечественных кинотеатров разрешить прокат зарубежных кинолент без согласия правообладателей из недружественных стран. Правительство заинтересовалось мнением профильных ведомств относительно предложения, среди прочих свою позицию изложил Минюст.

Как отмечает "Коммерсантъ", в своем ответе министерство назвало недостаточной предложенную меру из-за того, что сферой ее применения предполагается сделать лишь офлайн-кинотеатры. Между тем, "недружественные и недобросовестные действия" зарубежных правообладателей, переставших поставлять контент в Россию, отрицательно сказались в том числе и на онлайн-кинотеатрах, говорится в отзыве.

В то же время идея принудительного лицензирования кино не нашла отклика у Минкульта, Минэкономразвития и ряда офлайн-кинотеатров. В отрасли опасаются, что воплощение инициативы в жизнь повлечет за собой появление новых санкций. "Для цивилизованного пути развития есть предпосылки, при условии что государство готово поддерживать кинопроизводителей и субсидировать кинотеатры", — полагают в объединенной сети "Формула кино" и "Синема парк".

О подготовке комитетом Совфеда по экономической политике проекта постановления правительства, вводящего принудительное лицензирование кинолент, стало известно в октябре 2022 года. В январе зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил о том, что, по его сведениям, в России обсуждается соответствующий законопроект.