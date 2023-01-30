Московская прокуратура сообщила об исследовании слов телеведущего Красовского об украинских детях

Прокуратура Москвы сообщила о назначении психолого-лингвистического исследования слов телеведущего Антона Красовского об украинских детях, следует из ответа ведомства на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина (КПРФ). Скриншот документа парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 30 января.

"По указанному видеосюжету в ГБУ г. Москвы "МИЦ" [Московский исследовательский центр] назначено психолого-лингвистическое исследование, срок завершения которого — II квартал 2023 года", — говорится в ответе прокуратуры.

В связи с назначением исследования надзорное ведомство не увидело необходимости в принятии мер прокурорского реагирования по ситуации. Также ведомство не обнаружило нарушений со стороны Главного следственного управления СК по Москве, которое ранее перенаправило запрос Ступина о проверке высказываний Красовского в столичное ГУ МВД. Полицией организована проверка в связи с заявлениями ведущего, говорится в ответе прокуратуры.

"Создается впечатление, что кто-то хочет материал заволокитить и забыть. Странно, что прокуратура не усмотрела нарушений. Что ж, будем дальше отслеживать ситуацию и писать жалобы при необходимости", — отреагировал на полученный ответ прокуратуры Ступин.

В октябре 2022 года Антон Красовский в беседе с фантастом Сергеем Лукьяненко перечислил способы насилия в отношении украинских детей, якобы говоривших об "оккупации москалями". Председатель Следкома Александр Бастрыкин распорядился организовать проверку по этому факту, однако в итоге СК не увидел следов преступления в словах журналиста.