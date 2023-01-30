Песков рассказал о подготовке послания президента Федеральному собранию

Работа над подготовкой послания президента Федеральному собранию не прекращалась и продолжается в настоящее время, заявил "Интерфаксу" 30 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Она не возобновилась, формулировка неверная, она и не прекращалась. Эта подготовка продолжается", — поведал информагентству представитель Кремля. Заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возобновлении работы по составлению послания.

При этом Песков не дал ответа на вопрос, может ли оглашение послания состояться до 24 февраля. "По срокам оглашения послания своевременно проинформируем", — был его ответ.

О возобновлении работы над посланием президента в понедельник днем сообщил проект Faridaily со ссылкой на осведомленные источники. Как рассказали авторы, занятые над подготовкой текста чиновники получили приказ обновлять прошлогодние заготовки.

Полторы недели назад Песков в очередной раз не смог назвать даты проведения послания, большой пресс-конференции и прямой линии Путина. Все три мероприятия, традиционные для действующего президента, должны были состояться еще в прошлом году, однако этого не произошло. При этом в декабре Путин говорил о намерениях провести послание "в начале [2023] года, безусловно".