Экс-мундеп из Петербурга Светлана Уткина получила статус беженца в Финляндии

Бывший депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина получила статус беженца в Финляндии. На оформление документов потребовалось чуть больше полугода, сообщила ЗАКС.Ру сама Уткина 30 января. Она покинула Россию в мае 2022 года.

В разговоре с ЗАКС.Ру Уткина рассказала, что некоторое время назад начала писать на своей странице "ВКонтакте" пацифистские высказывания, после которых ей на Госуслуги начали поступать сообщения о неком "вызове в Зюзинский районный суд Москвы". К тому времени Уткина уже была в Финляндии.

Уткиной о каких-либо административных или уголовных делах в отношении нее не известно. ЗАКС.Ру также не удалось найти упоминаний экс-мундепа в базе столичных судов.

Напомним, Уткина покинула Россию в мае 2022 года из-за рисков уголовного преследования. Она рассказывала о странных звонках от предполагаемых силовиков. За два месяца до этого, после столкновения с сотрудниками полиции, ей диагностировали перелом ноги.

В декабре 2020 года совет МО "Финляндский округ" проголосовал за досрочное прекращение полномочий Уткиной. Этого требовал губернатор Петербурга Александр Беглов из-за якобы обнаруженных нарушений в сведениях о доходах и имуществе мундепа.

Константин Леньков