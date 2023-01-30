Послание Путина может состояться в 20-х числах февраля, заявили в Госдуме

Оглашение послания президента Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля, утверждает источник ТАСС в Госдуме. Из его слов следует, что Владимир Путин может выступить перед парламентариями до годовщины начала спецоперации на Украине, то есть до 24 февраля.

"Послание [Федеральному собранию] может состояться 20 либо 21 февраля", — поведал собеседник ТАСС.

Другой конфидент назвал высокой вероятность того, что мероприятие состоится в 20-х числах следующего месяца.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа над посланием продолжается по сей день. Его слова прозвучали в качестве комментария к сообщению проекта Faridaily о возобновлении работы над текстом. Песков назвал последнюю формулировку неверной и уточнил, что работа над посланием "и не прекращалась". Предполагаемую дату его оглашения представитель Кремля не назвал.

В 2022 году Путин не проводил большую пресс-конференцию и прямую линию, а также не выступал с посланием Федеральному собранию. В конце декабря он пообещал провести его в начале 2023 года.