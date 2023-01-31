"Парламентская газета": Рассказ об ЛГБТ без осуждения приравнивается к пропаганде

Рассказ об ЛГБТ как о чем-либо нормальном может пониматься как проявление пропаганды нетрадиционных отношений, сообщила 30 января "Парламентская газета" со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Соловьев привел пример, согласно которому рассказ о продвижении на Западе ценностей ЛГБТ, поданный в негативном ключе, может рассматриваться как простое информирование. Если же рассказчик будет говорить без осуждения, а посыл будет содержать идею о наличии у представителей ЛГБТ-сообщества неких преимущественных прав, то это будет рассматриваться как проявление пропаганды.

В свою очередь, глава аппарата Тамбовского отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев заявил изданию о том, что в России не устанавливается запрет на упоминание ЛГБТ как явления, а ограничения касаются лишь его продвижения "как некой нормальности".

"Если главный герой романа успешен, делает добрые дела и представляет образ некого суперчеловека, но при этом он описан как представитель ЛГБТ, то это и есть пропаганда", — заявил юрист, признав при этом, что здесь речь идет о вымышленных персонажах. В случае же с биографиями упоминание личной жизни известных людей представляется возможным, "но только если это не становится центральной темой всего произведения и не формирует позитивные установки".

Ранее Роскомнадзор подготовил проект приказа с перечнем критериев ЛГБТ-пропаганды. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 сентября и будет действовать на протяжении шести лет. При этом, как сообщалось, РКН еще в конце декабря разослал руководству онлайн-кинотеатров список фильмов и сериалов с пропагандой нетрадиционных отношений.

Закон о полном запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды был подписан президентом Владимиром Путиным в начале декабря. Нарушителям нормы грозят штрафы в размере до пяти миллионов рублей.

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