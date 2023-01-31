Горсуд признал законным приговор бывшему депутату ЗакСа Ковалю

Коллегия городского суда Петербурга оставила в силе девятилетний реальный срок, к которому приговорили депутата ЗакСа шестого созыва Романа Коваля в рамках коррупционного дела. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, защита добивалась пересмотра дела, либо исключения "неправильно вмененных эпизодов из резолютивной части".

Сам бывший парламентарий настаивал на том, что свидетели не могли видеть вмененных ему криминальных деяний, и добивался полного оправдания. Кроме того, бывший депутат выразил сожаление в связи с тем, что его участие в спецоперации на Украине на сегодняшней день не востребовано.

"Пишу заявление на СВО, а меня не берут. Говорят, что надо еще поработать", - рассказал он в день судебного заседания.

Последнее слово Коваль решил 31 января не произносить.

Напомним, что бывшего депутата от "Единой России" осудили по делу о получении взяток (п.в ч.5 ст.290 УК, ч.6 ст.290 УК). Выборгский районный суд в августе прошлого года установил, что политик при помощи депутатской поправки направлял бюджетные деньги медучреждениям. Последние заключали контракты с "нужными" поставщиками, которые в общей сложности заплатили Ковалю 17 млн рублей в качестве "откатов".

Помимо девятилетнего срока в колонии строгого режима, бывшего законотворца обязали выплатить 35 млн штрафа. Подробнее о деле Коваля читайте в материале ЗАКС.Ру.