Активиста из Красносельского района оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Красносельский районный суд Петербурга 31 января рассмотрел административное дело в отношении местного активиста Андрея Мишихина. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) из-за постов "ВКонтакте", сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов.

Поводом для привлечения к ответственности стали публикации Мишихина в его группе "Паруса Красносельского Ветер справедливости", опубликованные в период с 29 апреля по 23 октября. В своей группе активист размещает новости района и иногда критически высказывается о руководстве страны.

В середине января суд в Петербурге оштрафовал местную жительницу за фотографию в одном из баров Центрального района. На снимке девушка позировала на фоне портрета президента Владимира Путина в футболке с пацифистской надписью. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил.

Константин Леньков