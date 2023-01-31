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Новости 15:23

Активиста из Красносельского района оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Активиста из Красносельского района оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Красносельский районный суд Петербурга 31 января рассмотрел административное дело в отношении местного активиста Андрея Мишихина. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) из-за постов "ВКонтакте", сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов.

Поводом для привлечения к ответственности стали публикации Мишихина в его группе "Паруса Красносельского Ветер справедливости", опубликованные в период с 29 апреля по 23 октября. В своей группе активист размещает новости района и иногда критически высказывается о руководстве страны.

В середине января суд в Петербурге оштрафовал местную жительницу за фотографию в одном из баров Центрального района. На снимке девушка позировала на фоне портрета президента Владимира Путина в футболке с пацифистской надписью. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил. 

Константин Леньков


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