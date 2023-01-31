В Госдуму поступил проект о праве регионов упразднять охраняемые природные территории

Депутат Госдумы Виктор Пинский ("Единая Россия") единолично внес на рассмотрение коллег по нижней палате поправки к закону "Об особо охраняемых природных территориях". Документ выложен 31 января в думской электронной базе.

Единоросс предлагает позволить главам субъектов страны упразднять особо охраняемые природные территории регионального значения, а также изменять их границы. Делать это, по его мнению, можно в случае необходимости реализовать "национальные цели и стратегические задачи" вместе со "значимыми проектами в области социально-экономического развития Российской Федерации". Также автор указал в качестве допустимой причины необходимость "строительства и реконструкции линейных объектов" при отсутствии альтернативы, а заодно и утрату природоохранной ценности той или иной территории.

"Отдельные природные комплексы и объекты по прошествии времени могут претерпевать существенные изменения или вовсе утрачивать свою ценность в результате гибели под воздействием окружающей среды на территории конкретного субъекта Российской Федерации", — утверждает в пояснительной записке Пинский.

В отсутствие механизма упразднения "фактически утративших свой статус" особо охраняемых территорий нельзя актуализировать схему таких территорий в регионах, полагает депутат. По его словам, представленный законопроект направлен "на устранение данного пробела в законодательстве" и решение иных проблем, возникающих в этой сфере.

На прошлой неделе прокуратура Петербурга сообщила об отказе городской администрации от строительства биатлонного комплекса на территории заказника "Щучье озеро". В то же время, спустя несколько дней, заказник привлек внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в связи с сообщениями об угрозе вырубки части Зеленогорского леса под строительство.