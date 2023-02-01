После инцидента с нетрезвым "наездником" Дворцовую площадь закрыли для карет с лошадями

На Дворцовую площадь перестали пускать кареты с впряженными в них лошадями: поводом для этого послужил инцидент, когда на новогодних каникулах на коня попытался запрыгнуть нетрезвый горожанин. О нововведении сообщил "Фонтанке" директор компании "ВАЛКиТ" Александр Ивахнов.

"После 2 января нам не дают работать. Как говорил Ленин: "Формально по закону, а по сути — издевательство". У нас есть маршрут, который разработан по поручению губернатора Санкт-Петербурга в рамках распоряжения № 904Р от 1999 года с остановками и местами стоянок, где можно сажать и ждать пассажиров. Одна из них — Дворцовая площадь. Но нас просто на неё не пускают", — известил Ивахнов.

Кроме того, директор "ВАЛКиТа" выразил негодование, что в центре города даже владельцам автомобилей сложно найти парковку, что уж говорить о каретах.

Напомним, ранее суд в Петербурге запретил приближаться к лошадям и пользоваться интернетом Роману Максимову — предполагаемому наезднику с Дворцовой площади. В результате внезапных скачек три человека получили травмы, сам инцидент был квалифицирован как действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК РФ).