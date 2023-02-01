Сотрудники администрации Ленобласти будут ежемесячно направлять по миллиону и более рублей на нужды СВО

Сотрудники администрации Ленинградской области одобрительно высказались о предложении губернатора региона Александра Дрозденко о ежемесячном перечислении фонду "Ленинградский рубеж" средств на нужды специальной военной операции (СВО). Соответствующая информация опубликована в среду, 1 февраля, в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

Сообщается, что сумма отчислений в феврале и далее будет превышать один миллион рублей.

Ранее, напомним, региональное правительство выпустило постановление, согласно которому жёнам и детям военных, задействованных в СВО, будут дарить подарки.

Также жителей Ленобласти призывают "скинуться" на "именной" БТР для нужд военных.