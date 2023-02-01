Петербургские справедливороссы выберут нового главу 16 марта

Конференция в петербургском отделении партии "Справедливая Россия - За правду" назначена на 16 марта, рассказала ЗАКС.Ру Надежда Тихонова. Ее кандидатура на должность руководителя была рекомендована президиумом партии. С 2017 года отделение возглавляла Марина Шишкина.

- Дело все в том, что у нас с Мариной Анатольевной два срока. У нас есть практика смены руководства регионального отделения. Я уверена, что мы также остаемся работать конструктивно, как мы и работали всегда, - рассказала Тихонова.

Она отметила, что окончательное решение будет принято по итогам конференции и разговоры о смене руководителя она назвала "преждевременными". О своем уходе Шишкина рассказала 1 февраля. Она также негативно высказалась о словах лидера СРЗП Сергея Миронова о партийной поддержке ЧВК "Вагнер".

Тихонова была депутатом Законодательного собрания Петербурга шестого созыва. В 2019 году она выдвигалась на пост губернатора Петербурга. В сентябре 2021 года пыталась избраться в депутаты Государственной думы, но уступила кандидату от "Единой России" Александру Тетердинко. Длительные судебные тяжбы по оспариванию итогов голосования окончились не в ее пользу.

Константин Леньков