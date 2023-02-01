Кобзев: Имеющего проблемы со здоровьем Навального решили на полгода поместить в ПКТ

Адвокат оппозиционера Алексея Навального, пребывающего в колонии строгого режима ИК-6 Мелехово, Вадим Кобзев известил, что политика решили на полгода поместить в помещение камерного типа (ПКТ), сообщается в Telegram-канале "Команда Навального". Причина данного решения не озвучивается.

По словам адвоката, заболевшего в стенах ШИЗО Навального могли лечить антибиотиками, в результате чего у него сильно подорвалось здоровье и он похудел на 7 килограмм.

"В результате Навальный получил какое-то осложнение, у него резкие боли в желудке, он потерял 7 кг веса. Сегодня он должен был выйти из ШИЗО, и мы все надеялись, что ему дадут хотя бы пару недель прийти в себя в отряде", - поделился Кобзев.

О том, что в ПКТ политику предстоит провести ближайшие полгода, ему сообщили накануне.

Ранее оппозиционер пожаловался на излишне яркий свет в камере после визита членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы. 25 января появилась информация о 11-м помещении политика в ШИЗО.