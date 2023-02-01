В полиции Петербурга назвали "временным" запрет на проезд карет с лошадями по Дворцовой площади

На Дворцовой площади официально ввели запретную для проезда гужевого транспорта зону, уведомили "Фонтанку" в управлении ГУ МВД по Петербургу. При этом введённая мера является временной.

В полицейском главке напомнили, что во время новогодних гуляний на главной городской площади произошло чрезвычайное происшествие.

"В новогодние праздники в указанном месте было совершено преступление с участием гужевого транспорта, а именно оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которое повлекло причинение вреда здоровью, в том числе двоим малолетним детям", — сообщили правоохранители.

В то же время в главе проинформировали, что запрет на проезд и стоянку карет является временной мерой, которая будет введена до "выяснения и устранения причин, приведших к противоправным последствиям".

Следует напомнить, ранее суд в Петербурге запретил приближаться к лошадям и пользоваться интернетом 39-летнему механику Роману Максимову — предполагаемому наезднику с Дворцовой площади. В результате организованных им внезапных скачек три человека получили травмы, сам случай квалифицировали как действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК РФ).