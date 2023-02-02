В Совфеде предложили ввести мораторий на штрафы за показы зарубежного кино без прокатного удостоверения

Комитет Совета Федерации по экономической политике подготовил законопроект о введении в 2023 году моратория на наказание кинопрокатчиков за демонстрацию зарубежных фильмов без прокатного удостоверения, сообщил 2 февраля ТАСС. Документ направлен для получения отзыва в правительство и помощнику президента Максиму Орешкину.

Согласно действующему законодательству, за кинопоказ без прокатного удостоверения юрлиц могут оштрафовать на сумму до 90 тысяч рублей. В случае повторного нарушения величина взыскания может составить от 100 до 200 тысяч рублей либо же возможна приостановка деятельности сроком до 90 суток.

Сенаторы предлагают ввести в 2023 году мораторий на привлечение к административной ответственности за демонстрацию кино "в целях обеспечения проката кино из недружественных стран". Предложенные изменения, по мысли авторов проекта, позволят сохранить отрасль и занятость населения без поддержки из бюджета и, наоборот, дадут поступления в бюджет за счет налогов и иных платежей от кинотеатров.

Также законопроект предлагает прекратить находящиеся в производстве судей административные дела о демонстрации кинолент без прокатного удостоверения, а заодно и неисполненные до вступления закона в силу решения судов.

О подготовке Совфедом проекта постановления правительства о принудительном лицензировании зарубежных кинолент стало известно в октябре 2022 года. В конце января появилась информация о том, что Минюст предложил распространить меру в том числе и на онлайн-кинотеатры.

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