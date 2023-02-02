У петербургских бюджетных организаций "прилегла" бухгалтерия

Петербургские бюджетные организации испытывают трудности с доступом к своей бухгалтерии: проблема, по всей вероятности, связана со сбоем в городском центре обработки данных, передаёт "Фонтанка".

По информации собеседников издания, "прилёг" сервер облачной бухгалтерии, к которому подключены органы исполнительной власти, а также бюджетных учреждения Северной столицы.

"Работают над восстановлением функциональности", - известил источник.

Сбой произошёл в Единой информационно-аналитической системе бюджетного (бухгалтерского) учета.

Напомним, что в четверг, 2 февраля, петербуржцы не могут попасть на порталы "Здоровье петербуржца", "Наш Санкт-Петербург", "Госуслуги". Также зафиксированы проблемы с платной парковкой. В связи с этим горожан освободили от уплаты штрафов.