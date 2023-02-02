В России приостановлен прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов

Начиная со 2 февраля в России приостановлен прием заявок от граждан на выдачу заграничных паспортов нового образца, следует из сообщения на портале Госуслуг.

"С 2 февраля приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через Госуслуги, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе", — говорится в извещении на сайте.

В случае подачи заявления о выдаче документа не через Госуслуги, а, к примеру, по обращении в МФЦ, следует обратиться в подразделение по вопросам миграции.

Ситуацию с загранпаспортами прокомментировали в Гознаке, сообщив об увеличении заявок на выпуск документов нового образца. Последнее сопряжено с увеличением потребности в микросхемах, которые встраиваются в биометрические загранпаспорта.

По сообщению Гознака, производитель микросхем АО "Микрон" сейчас занимается перенастройкой оборудования и оптимизацией технологических процессов для увеличения их выпуска. "Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", — говорится на сайте акционерного общества.

Заграничные паспорта нового поколения выдаются сроком на 10 лет. В конце августа МИД сообщал о приостановке их выдачи в связи с техническими причинами. Спустя немногим менее месяца выдача документов возобновилась.

На этой неделе стало известно о том, что в 2022 году россияне получили 5,4 миллиона заграничных паспортов, что на 40 % превышает показатели 2021 года.