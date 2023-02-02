К концу зимы в Приморском районе могут обустроить полтысячи площадок для раздельного сбора

Невский экологический оператор рассчитывает обустроить в Приморском районе более 500 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора, сообщила 2 февраля пресс-служба губернатора Петербурга. Также в ближайшее время НЭО намеревается установить специальные контейнеры в Выборгском районе города.

Как сообщили в Смольном, к началу 2023 года в Петербурге насчитывалось более 6 500 площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора. Таким образом, к концу зимы их общее количество должно будет превысить семь тысяч.

Комментируя планы регоператора, губернатор Александр Беглов заявил, что город продолжает работу по созданию инфраструктуры для переработки мусора. "В декабре состоялся технический пуск высокотехнологичного сортировочного комплекса "Волхонка". В Петербурге и в Ленинградской области мы намерены создать ещё четыре современных комплекса", — сообщил он.

В целом в 2022 году количество площадок для раздельного сбора в Петербурге увеличилось на 50 % по сравнению с показателями 2021 года, отметили в Смольном.

Технический пуск мусороперерабатывающего предприятия на Волхонском шоссе состоялся 16 декабря прошлого года. В конце января завод посетила группа депутатов петербургского Заксобрания.