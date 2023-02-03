Думский справоросс предложил отменить бронь для части ученых и айтишников

В России следует снять бронь на частичную мобилизацию с части ученых, инженеров и IT-специалистов, заявил в беседе с Ura.ru первый замглавы фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме, член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. По его мнению, такие специалисты могли бы помочь армии, работая за компьютерами и в лабораториях.

"Есть некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии, но не обязательно на передовой, например, работники IT-сферы. Зачем им давать в руки автомат, когда проще дать мышку, и за экраном компьютера они сделают гораздо больше для победы", — выразил мнение парламентарий.

По мнению Гусева, IT-специалисты "могут служить в кибервойсках", занимаясь, к примеру, борьбой с компьютерными вирусами. Аналогичным образом биологи получат возможность "с микроскопами в руках" заниматься разработкой защиты от биологического оружия, предположил он.

Гусев указал, что для реализации его предложений Минобороны придется пересмотреть кадровую политику в отношении мобилизованных граждан. "Для этого нужны более точные настройки армейской мобилизационной машины", — предупредил он и привел в пример специалистов по работе с персоналом в крупных компаниях.

В конце января генпрокурор Игорь Краснов сообщил о девяти тысячах незаконно мобилизованных россиян. За неделю до этого в Кремле признали, что указ президента об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать на территории страны.