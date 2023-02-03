Член СПЧ предложил разрешить замену паспорта из-за утечки персональных данных

Совет по правам человека намерен направить для обсуждения в органы госвласти предложение о расширении перечня оснований для внеочередной замены паспорта, сообщил 3 февраля член СПЧ Кирилл Кабанов. Он считает утечку персональных данных достаточным основанием для обращения за новым документом, удостоверяющим личность.

"Необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки/хищения персональных данных", — написал Кабанов в своем Telegram-канале.

По мысли члена СПЧ, гражданин должен иметь право менять паспорт в подобной ситуации с целью защитить себя от мошенников. Соответствующее предложение будет "в ближайшее время" направлено в госорганы, добавил правозащитник.

Ранее Кабанов отметился предложением приостановить действие программы переселения соотечественников на основании того, что ей якобы пользуются не знающие русского языка уроженцы Центральной Азии. В середине января он предлагал закрепить в законодательстве термин "предатель".

Фото: Кирилл Кабанов/ "ВКонтакте"