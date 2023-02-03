Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге достигла эпидпорога

В Петербурге наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, следует из сообщения городского Управления Роспотребнадзора от 3 февраля. По данным санитарной службы, за четвертую неделю года показатели по количеству зараженных достигли эпидемического порога.

"По итогам мониторинга за четвертую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ по совокупному населению регистрировалась на уровне недельного эпидемического порога", — сообщили в петербургском Роспотребнадзоре.

Относительно показателей предыдущей недели отмечен рост заболеваемости на 14,1%. Вирусный мониторинг фиксирует активную циркуляцию в городе негриппозных респираторных вирусов, в том числе сезонных коронавирусов, РС-вируса и риновирусов.

"Среди вирусов гриппа нарастает количество лабораторного подтверждения вируса В, также регистрируются заболевания, вызванные вирусом гриппа А/Н1N1/09", — отметили в санитарной службе.

Ранее сообщалось о том, что рост заболеваемости наблюдается в масштабах всей России.

В пятницу стало известно, что городской Роспотребнадзор отчитался об отсутствии известных случаев заражения в Петербурге чумой или холерой. Опасностью в том числе этих заболеваний ранее объясняли действие запретов проведения публичных акций.