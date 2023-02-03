Роспотребнадзор не обнаружил в Петербурге случаев чумы и холеры, опасностью которых объяснял запрет публичных мероприятий

В последние годы в Петербурге не зафиксировано случаев заболевания чумой и холерой, сообщило 3 февраля петербургское "Яблоко" со ссылкой на главного санитарного врача города Наталию Башкетову.

"За период с 2021 по 2022 гг. случаев заболевания (смерти) или случаев подозрения на заболевание холерой и чумой на территории Санкт-Петербурга не зарегистрировано", — сообщила Башкетова в ответе на запрос главы фракции "Яблоко" в петербургском Заксобрании Александра Шишлова.

Интерес Шишлова к инфекционным заболеваниям связан с запретом на проведение в городе публичных акций. Летом 2022 года петербургское управление Роспотребнадзора сослалось на опасность распространения чумы и холеры, объясняя необходимость сохранения ограничений, указали в "Яблоке". Как напомнили в партийной пресс-службе, в тот раз "Наталия Башкетова ответила на обращение фракции, что причина ограничений на митинги не только в новой коронавирусной инфекции, но и в опасности распространения чумы и холеры".

В новом ответе санитарная служба назвала эпидемические запреты в городе "обоснованными превентивными мерами", призванными помешать распространению в городе ковида и других болезней.

"Видимо, для городских властей любые, инициированные гражданами публичные мероприятия, даже одиночные пикеты опаснее чумы и холеры", — прокомментировал содержание документа замглавы фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

В начале июля прошлого года Вишневский обращался к омбудсмену Петербурга Светлане Агапитовой с жалобой на полученный запрет проведения публичных мероприятий. "В последний раз <...> нам сообщили, что отказ вызван принятием дополнительных мер по профилактике чумы и холеры (!)" —писал он тогда.

В конце лета Башкетова вновь объяснила эпидобстановкой сохранение запрета на проведение публичных акций. В Петербурге в связи с коронавирусом под запретом остаются митинги и прилюдное курение кальяна, прочие запреты были постепенно отменены. В прошедшем месяце губернатор Александр Беглов продлил действие ограничений до конца марта.