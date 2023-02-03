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В рамках коррупционного дела задержали двоих ведущих инженеров Водоканала

фото ЗакС политика В рамках коррупционного дела задержали двоих ведущих инженеров Водоканала

Правоохранители задержали двух ведущих инженеров ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", о чем сообщает пресс-служба регионального управления СК. Оба гражданина проходят по коррупционному делу, в рамках которого в декабре  предъявили обвинение 54-летнему сотруднику Водоканала.

Следствие считает, что он запрашивал 200 тысяч коррупционных рублей за сокрытие нарушений при вводе коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию. Производились работы в нежилом здании на Ново-Александровской улице. Вместе с ним по делу проходит бизнесмен.

По версии силовиков, задержанный два месяца назад вовлек в свою преступную схему двоих инженеров ГУП. Дело расследуется по двум экономическим статьям: п. "в" ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки) и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Два новых фигуранта пока имеют статус подозреваемых.

UPD 17:30 Суд отправил инженеров в следственный изолятор


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