В рамках коррупционного дела задержали двоих ведущих инженеров Водоканала

Правоохранители задержали двух ведущих инженеров ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", о чем сообщает пресс-служба регионального управления СК. Оба гражданина проходят по коррупционному делу, в рамках которого в декабре предъявили обвинение 54-летнему сотруднику Водоканала.

Следствие считает, что он запрашивал 200 тысяч коррупционных рублей за сокрытие нарушений при вводе коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию. Производились работы в нежилом здании на Ново-Александровской улице. Вместе с ним по делу проходит бизнесмен.

По версии силовиков, задержанный два месяца назад вовлек в свою преступную схему двоих инженеров ГУП. Дело расследуется по двум экономическим статьям: п. "в" ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки) и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Два новых фигуранта пока имеют статус подозреваемых.

UPD 17:30 Суд отправил инженеров в следственный изолятор