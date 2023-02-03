В Троицком соборе Александро-Невской лавры восстановят исторические интерьеры

Губернатор Александр Беглов совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром культуры Ольгой Любимовой проверили 3 февраля ход реставрационных работ в Александро-Невской лавре, сообщила пресс-служба главы города. В частности, они посетили Троицкий собор и Благовещенскую церковь.

Интерьеры Троицкого собора будут восстанавливаться такими, какими они были в середине XIX века. Воссозданию подлежат все элементы здания, а вместе с ними и станковая живопись. Также специалисты заменят кровлю и инженерные сети, а заодно обеспечат гидроизоляцию фундаментов.

Работы ведутся на основе проведенного исследования с учетом научны и технических решений советского времени, отметили в Смольном. Как сообщается, на время работ храм не будет закрываться для проведения богослужений.

Что касается Благовещенской церкви, то в 2023-2024 годах должна начаться разработка проекта реставрации ее интерьеров.

В пятницу стало известно о том, что КГИОП включил "Красный треугольник" в перечень объектов истории и культуры регионального значения.

Фото: gov.spb.ru