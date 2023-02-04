Михаил Боярский и Игорь Бутман попали под канадские санкции

Правительство Канады ввело новые персональные санкции в отношении известных россиян. Список лиц, подлежащих ограничениям, пополнился такими деятелями культуры, как Михаил Боярский, Игорь Бутман и Лариса Долина. Распространяются санкции и на таких россиян, как Олег Газманов, Дмитрий Билан, Николай Басков и Надежда Бабкина.

Свою деятельность в Канаде отныне также не смогут осуществлять российские медиакомпании "Россия сегодня" и "Царьград".

Всего новый санкционный пакет насчитывает 38 физических лиц и 16 - юридических.

В прошлом году Канада ввела санкции против губернатора Петербурга Александра Беглова.