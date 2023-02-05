В Петербурге продолжается массовая отмена концертов

В Северной столице в последнее время отменился рад музыкальных концертов, обратил внимание "Деловой Петербург".

Так, среди прочего, в городе не будут выступать Ирина Аллегрова и Вика Цыганова. Их концерты должны были состояться в Ледовом дворце и в "Колизее". Кроме того, на четыре месяца вперёд перенесли выступление группы "Три дня дождя": плюс, теперь вместо "Космонавта" площадкой для их концерта будет клуб A2 Green Concert. Также отложен концерт под названием "Кис—Кис. Панк–огонёк" в "Гигант Холле".

"ДП" отмечает, что по сравнению с прошлым годом ситуация в концертной сфере улучшилась, однако данный вид индустрии всё равно продолжает "лихорадить".

Ранее, напомним, стало известно, что петербургская музыкальная группа ДДТ вновь переносит свои концерты, которые в ближайшее время должны были состояться в ряде городов России.