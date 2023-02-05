Подвергшийся критике из-за отдыха в Мексике курский депутат публикует видео с "передовой" СВО

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, подвергшийся критике из-за публикации видео с новогоднего отдыха в Мексике, публикует у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" записи с "передовой" специальной военной операции. Так, в одной заметке сообщается, что парламентарий находится в Северодонецке.

"Побывав непосредственно на передовой, я понимаю, что мы уверенно идём вперёд и тесним врага", — сообщил Васильев в одном из видео. Также он добавил, что некие "ребята" отправились на расчётные позиции, а он остался "помочь с ремонтом техники" и "по хозяйству есть ряд задач".

О том, что депутат намерен отправиться в зону СВО, он сообщал в начале февраля.

Ранее, напомним, из-за попавшего в широкий доступ видео из Мексики с разгромной критикой на чету Васильевых обрушился секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.