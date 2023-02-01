Попавший под критику Турчака из-за новогоднего видео из Мексики курский депутат Васильев отправится на СВО

Депутат Курской облдумы Максим Васильев, попавший в поле зрения СМИ из-за публикации новогоднего видео из Мексики, известил об отъезде в зону специальной военной операции (СВО), передаёт РИА Новости.

По его словам, это решение он принял ещё до того, как стал "знаменит".

"В зону СВО я отправляюсь на днях в качестве волонтёра, на передовую, но без оружия в руках. И это было запланировано ещё в прошлом году", — сообщил парламентарий.

Ранее Васильев разместил у себя на странице "ВКонтакте" видео, где он стоит в поле и уведомляет смотрящих о том, как "отрабатывает позиции" и "защищает нашу необъятную родину". Кроме того, он продемонстрировал на камеру листовку с предложением сдаться в плен, которую якобы распространяют с украинских дронов.

Напомним, во время новогодних каникул в поле зрения СМИ попали два российских депутата, проводившие свой отпуск за рубежом. Критике подвергся не только курский депутат Васильев, отдыхавший в Мексике, а также вологодский депутат Денис Долженко, опубликовавший в соцсетях снимок из Дубая. Последний, к слову, лишился должности зампреда комитета по экономике и собственности вологодского облсобрания.