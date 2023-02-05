В Петербурге вновь урезают места в красных COVID-зонах

В инфекционных стационарах Петербурга вновь сократили количество коек для заражённых коронавирусом: теперь их менее двух тысяч, сообщается в эпидсправке Смольного в воскресенье, 5 февраля.

По состоянию на 31 января в городе на Неве для COVID-больных насчитывалось 2178 мест, а на данный момент их 1987. На них разместили 1516 заболевших, из которых 149 пребывают в реанимации, а 34 — на аппаратах ИВЛ. На дому лечение проходят 5273 человек.

Следует отметить, что в Петербурге в течение начавшегося февраля зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки город вышел на первое место по стране по уровню смертности от COVID-19.