Шишлов обратился к Плугину и Мельнику с просьбой вернуть изъятые из офиса "Яблока" картины Осиповой

Петербургский парламентарий Александр Шишлов обратился к главе управления МВД по Петербургу Роману Плугину, а также к прокурору города Виктору Мельнику с просьбой вернуть изъятые из офиса "Яблока" картины художницы Елены Осиповой, информирует пресс-служба партии.

Ранее адвокат Андрей Чертков направил жалобы на действия силовиков в Следственное управление УМВД по Центральному району и в прокуратуру Центрального района. Шишлов попросил Плугина и Мельника взять под свой контроль изучение данных обращений.

Кроме того, депутат указал на необходимость процессуальной проверки действий сотрудников полиции, а также потребовал возбудить уголовное дело о лжеминировании (ст. 207 УК РФ).

Напомним, силовики нагрянули в офис "Яблока" днём 1 февраля, когда внутри велась подготовка документации для выдвижения кандидатов от партии на дополнительные муниципальные выборы. Поводом стало некое сообщение об угрозе взрыва. Это произошло на следующий день после открытия выставки работ Осиповой. Всего было изъято почти два десятка картин.

фото: Алексей Душутин