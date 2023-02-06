Обвиняемого во взятке зампреду комстроя Ленобласти бизнесмена отправили в СИЗО до апреля

Октябрьский райсуд изучил ходатайство следствия, просившего отправить под стражу генерального директора ООО "СК "Юнит" Алексея Боброва, который обвиняется в даче крупной взятки должностному лицу (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Боброва задержали 4 февраля. Во время допроса он отказался от показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.

В итоге предпринимателя заключили в СИЗО до 3 апреля.

Ранее по этому разбирательству под стражу поместили заместителя председателя комитета по строительству Ленобласти Сергея Шалыгина, которому инкриминируют получение взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Шалыгина и Боброва задержали 4 февраля. Последний передал чиновнику 500 тысяч рублей, якобы пообещавшему помочь с заключением контрактов с подведомственными комитету организациями и общее покровительство.