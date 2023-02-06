Петербург стал лидером по депортации иностранцев в 2022 году

За 2022 год из Петербурга выдворили более 5,5 тысяч иностранных граждан, совершивших правонарушение или преступление, сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. Это вдвое больше, чем в 2021 году. При этом по количеству депортированных регион занял первое место в стране.

В петербургском Главке отмечают, что городе на 10% процентов сократилась "иностранная преступность", несмотря на послепандемийный приток мигрантов. Всего за прошедший год в Петербурге и Ленобласти на миграционный учет встали более 2 млн человек.

Отдельным достижением в своей работе местный силовики называют участившиеся рейды в местах "компактного проживания иностранцев".

"Главный залог результативности миграционных рейдов - принципиальная позиция руководства ГУ МВД России. Мигранты, совершившие грубые правонарушения или преступления должны быть выдворены за пределы Российской Федерации", - заявили в Главке.

Напомним, в новогоднюю ночь силовики массового задерживали иностранцев неподалеку от Дворцовой площади. В автозаках тогда оказалось около 2 тысяч человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также требовал проверить задержанных на совершение ими уголовных преступлений.

Константин Леньков