Toyota отрицает возобновление официальных поставок деталей в Россию

Японский автоконцерн Toyota не занимается официальной поставкой деталей и узлов в Россию, сообщило 7 февраля ТАСС со ссылкой на заявление на представителя пресс-службы компании. В то же время он отметил, что дилеры могут заниматься ввозом в страну комплектующих, если те не подпадают под действие санкций.

"Наша компания не возобновляла поставки деталей в России, это не соответствует действительности", заявил ТАСС представитель Toyota. При этом он добавил, что в России "в пределах возможного" обслуживаются машины этой марки, однако происходит это "с использованием деталей, которые можно получить там без нарушения санкций".

В январе появилась информация о том, что Toyota якобы возобновила прямые поставки в Россию комплектующих, не подпадающих под действие санкций.

Во вторник "АвтоВАЗ" распространил заявление о планах выпустить в 2023 году до 10 тысяч автомобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге. При этом в 2025-2027 годах предприятие рассчитывает производить до 50-70 тысяч машин ежегодно.

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