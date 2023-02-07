Журналистов "Новой" не аккредитовали на апелляционное заседание по делу против газеты

Редакция "Новой газеты", оспаривающая в суде лишение регистрации СМИ, сообщила, что ее журналистов не аккредитовали на апелляционное заседание. Таким образом, они лишились возможности вести фото- и видеосъемку судебного слушания. Представитель суда объяснил создаваемые журналистам препятствия тем, что "статус СМИ спорный" и сослался на волю некоего "начальства".

Между тем, редакция так и не получила письменного ответа на свои ходатайства, а лишение "Новой" и журнала "Новая рассказ-газета" статуса СМИ в законную силу пока не вступило. Представители издания намерены добиваться письменного отказа с тем, чтобы его обжаловать.

В декабре Верховный суд признал законным лишение статуса СМИ сайта "Новой газеты". В печатном варианте издание перестало выходить прошлой весной, после второго предупреждения от Роскомнадзора.