В Госдуму внесли проект об ограничении использования судов присяжных

На рассмотрение Госдумы 7 февраля поступил законопроект об ограничении использования судов присяжных при рассмотрении дел об организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ) и занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), следует из электронной базы парламента. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат от "Единой России" Ирина Панькина.

Авторы проекта предлагают внести изменения в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса, исключив возможность применения судов присяжных при рассмотрении дел по указанным выше статьям. Законотворцы апеллируют к необходимости обеспечивать повышенные меры защиты к участникам уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей. Также они ссылаются на "юридические особенности соответствующих составов преступлений", требующих профессионализма от участников процесса.

"Действующее уголовно-процессуальное законодательство допускает ограничение использования данной формы судопроизводства для определенной категории уголовных дел (о некоторых преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства, террористических преступлениях и др.)", —говорится в пояснительной записке к проекту.

По мнению авторов, предложенные ими изменения позволят создать "дополнительные гарантии безопасности судебного производства и для вынесения законного, обоснованного и справедливого судебного решения".

На прошлой неделе коллегия присяжных признала экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации убийств. В ЛДПР заявили, что не планируют исключать его из партии.