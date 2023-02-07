Введение платной парковки в Петербурге снизило аварийность на дорогах

Петербургский комитет по транспорту представил последнюю статистику по дорожно-транспортным происшествиям, имевшим место в зоне платной парковки. Данные получил депутат ЗакСа Алексей Цивилев, рассказавший через свою пресс-службу о значительном снижении числа аварий.

Так, после введения платной парковки в Центральном районе ДТП стало меньше на 38,5%, а в Адмиралтейском - на 37,5%. В свою очередь, число автомобильных аварий с участием пешеходов уменьшилось на 50% и 25% соответственно. Данные сопоставляли с последним допандемийным годом (2019).

Наконец, за последний год загруженность дорог в зоне платной парковки упала в Центральном районе на 8%, в Адмиралтейском - на 11%, а средняя скорость транспорта в часы пик выросла на их территории на 6%.

Отметим, что расширение зоны платной парковки в исторической части Петербурга популярно далеко не у всех граждан: с ноября свой протест против новых правил выражают жители Коломны. Тема также обсуждается на уровне городского парламента.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"