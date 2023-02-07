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Новости 7 февраля, 20:55

Яшина* вернули в Москву из удмуртского СИЗО

фото ЗакС политика Яшина* вернули в Москву из удмуртского СИЗО

Политик Илья Яшин*, осужденный по делу о фейках об армии (ст. 207.3 УК), сообщил, что его этапировали из СИЗО-1 Ижевска в столичный изолятор № 4 в Медведково. Адвокаты добились возвращения оппозиционера в Москву, поскольку приговор еще не вступил в законную силу и Яшин* вправе до апелляционного заседания иметь доступ к материалам дела.

"Так что путешествие в Удмуртию было мелкой пакостью из серии "Ну что, дружок? По России кружок?", - написал он в новой записке, опубликованной в персональном Telegram-канале.

Свой последний по времени этап политик расценивает как "приятный пустячок", рассчитывая, что на свидании сможет встретиться с родными и близкими.

Напомним, что Яшина* осудили за ведение стрима на YouTube о событиях в Буче. В декабре его приговорили к восьми с половиной годам колонии.

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов


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