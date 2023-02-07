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Новости 7 февраля, 22:14

Во время прямого эфира Бельского более 89% телезрителей проголосовали против закона о КРТ

фото ЗакС политика Во время прямого эфира Бельского более 89% телезрителей проголосовали против закона о КРТ

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский вечером 7 февраля посетил прямой эфир телеканала "78". Зрителям предложили высказаться о своем отношении к закону о комплексном развитии территорий.

К концу эфира с председателем парламента 89,6% опрошенных проголосовали за то, что закон нужно отменить и переписать. 10,4% - против этого.

Бельский связал итоги голосования с плохой информированностью горожан. По его мнению, некоторые граждане до конца не понимают суть КРТ.

"Люди думают, что их будут просто выселять", - прокомментировал спикер.

Также Бельский пообещал отстаивать интересы жителей двух- и трехэтажных домов исторического района Нарвская застава, которые выступают против сноса своих домов в рамках проекта реновации.

Ранее в ЗакСе провели первое заседание рабочей группы по разработке изменений законодательства в сфере КРТ. Час ушел только на утверждение повестки.


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